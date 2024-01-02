Салах верит в шансы «Ливерпуля» на победу в этом сезоне АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах после победного матча 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:2) заявил, что верит в шансы своей команды на титул в чемпионате Англии.

«Мы верим в то, что можем выиграть титул. Нам нужно много работать и проявлять себя на поле. Если нам это удастся, то мы сможем продолжать выигрывать», — сказал Салах This Is Anfield.

В этой встрече египтянин оформил дубль.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45 очками.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали триллер в первом матче года. Жота и Салах сделали команду Клоппа единоличным лидером АПЛ