Салах — о непопадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Этому абсолютно нет оправдания»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов.
«Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправдания. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но мы потерпели неудачу. Мы — «Ливерпуль», и квалификация в ЛЧ — это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели вас и самих себя», — написал Салах в Twitter.
За тур до конца чемпионата «Ливерпуль» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. У «Ньюкасла», располагающемся на четвертой строчке, 70 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|МЮ
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|
4
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|27
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6