Салах отклонил предложение «Реала» в 2018 году

Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что в 2018 году его соотечественник и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах мог перейти в «Реал».

— В сборной тогда работал Эктор Купер, у нас был тренировочный лагерь в Швейцарии, в марте 2018 года, — приводит Goal.com слова Рамзи. — Я поговорил с Мохамедом, и он рассказал мне, что получил предложение от «Реала». Предложение было очень хорошим, но Салах обсудил его со мной и Купером, после чего решил остаться в «Ливерпуле», потому что чувствовал себя там комфортно.

Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече повреждение.