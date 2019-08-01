Салах, Мане и Фирмину могут пропустить Суперкубок Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающие Мохамед Салах, Садио Мане и Роберту Фирмину могут не сыграть в матче Суперкубка Англии против "Манчестер Сити". Игра состоится 4 августа на "Уэмбли".

– Пока не знаю, смогут ли они сыграть в матче за Суперкубок Англии, – цитирует пресс-служба клуба Клоппа. – Есть шанс, что эти футболисты появятся на поле. Нужно посмотреть, как они будут чувствовать себя в ближайшие дни, тренировки теперь будут не такими интенсивными, как раньше, ведь мы начинаем готовиться к важной игре. Матч против "Манчестер Сити" отличается от всех других – для подготовки к этой команде нужно было сыграть с ней в межсезонье, но мы этого не сделали.