Салах — четвертый игрок в истории АПЛ, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвертым игроком в истории АПЛ, который по итогам сезона выиграл приз лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту.

29-летний египтянин забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам чемпионата становился Энди Коул (в сезоне-1993/94), Джимми Флойд Хассельбайнк (в сезоне-1998/99) и Харри Кейн (в сезоне-2020/21).

Помимо этого, Салах в третий раз стал лучшим бомбардиром АПЛ и сравнялся с Харри Кейном и Аланом Ширером. Больше призов только у Тьерри Анри — 4.