Хавбек Грилиш подвел итоги сезона в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвел итоги АПЛ для команды и оценил свое выступление в сезоне.

«Это сложнее, чем я думал, но я наслаждался каждой минутой. Я пришел сюда, выйдя из зоны комфорта. Новая раздевалка, новое окружение, новые товарищи по команде и все такое. Это было сложно, тяжелее, чем я думал, но оно того стоило. Это действительно так», — цитирует Грилиша GOAL.

22 мая «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 3:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывая 2:0, вышли вперед в течение 5 минут. Таким образом команда заняла первое место в турнирной таблице АПЛ.