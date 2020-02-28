Садио Мане: «Ливерпулю» в этом сезоне все легко дается? Хотел бы я, чтобы это было так"

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что команде непросто в сезоне-2019/20, несмотря на большой отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице.

— «Ливерпулю» в этом сезоне все легко дается? Хотел бы я, чтобы это было так, — цитирует BBC Мане. — АПЛ — лучшая лига мира, в каждом матче приходится пахать, выкладываться на все 100 процентов, если хочешь побеждать. Мы всегда пытаемся делать именно так, у нас получается благодаря упорному труду.

После 27 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 79 очков из 81 возможного. У идущего вторым «Манчестер Сити» всего 57 очков.