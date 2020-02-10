Садио Мане и Джеймс Милнер вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вернулся к тренировкам с общей группой «Ливерпуля» после травмы, сообщает Sky Sports.

27-летний сенегалец получил мышечное повреждение в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:1). В общей сложности форвард пропустил 18 дней. Также сообщается, что к тренировкам приступил полузащитник Джеймс Милнер, который также восстанавливался от мышечной травмы, полученной в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (1:0).

15 февраля «Ливерпуль» встретится с «Норвичем» в рамках 26-го тура чемпионата Англии, начало — в 20.30 по московскому времени.