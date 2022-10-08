Руни заявил, что Роналду уже не тот игрок, каким был в 22 года

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о выступлениях форварда английской команды Криштиану Роналду.

«Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас. Криштиану сейчас явно не тот игрок, каким был в 22 или 23 года. Это тяжело для него. Ему трудно оставаться на скамейке запасных. Я уверен, что он сохранит терпение. Его шанс еще появится. Очевидно, он его использует и сделает все, чтобы вновь забраться на вершину», — приводит слова Руни Goal.com.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за «красных дьяволов» девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.