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Руни стал и.о. главного тренера «Дерби Каунти»

22:41
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Нападающий Уэйн Руни, являющийся играющим тренером и капитаном «Дерби Каунти», стал исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает Daily Express. Руни будет и.о. главного тренера в очередном матче своей команды с «Бристоль Сити».

Ранее стало известно, что «бараны» расстались с голландцем Филиппом Коку, который занимал пост главного тренера. Теперь Руни является одним из главных кандидатов на вакантную должность.

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