Руни стал и.о. главного тренера «Дерби Каунти»
Нападающий Уэйн Руни, являющийся играющим тренером и капитаном «Дерби Каунти», стал исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает Daily Express. Руни будет и.о. главного тренера в очередном матче своей команды с «Бристоль Сити».
Ранее стало известно, что «бараны» расстались с голландцем Филиппом Коку, который занимал пост главного тренера. Теперь Руни является одним из главных кандидатов на вакантную должность.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.