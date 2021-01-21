Руни прокомментировал информацию о своем возможном увольнении из «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался по поводу своего возможного увольнения из-за финансовых проблем команды.

«Я не собираюсь увольняться, если сделка по продаже клуба не удастся. В идеале я хотел бы совершить несколько трансферов в январе, нам это нужно. Но если этого не произойдет, ничего страшного не случится. Я верю в футболистов, которые у нас сейчас есть.



Сейчас непростая ситуация. Не помогает и постоянная задержка зарплаты. Из-за этого клуб пока не может выйти на трансферный рынок. Чем быстрее игроки получат деньги, тем быстрее мы сможем двигаться дальше», — цитирует Руни Sky Sports.

15 января 35-летний специалист завершил карьеру футболиста и подписал с клубом контракт до лета 2023 года, став полноправным главным тренером.