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Руни прокомментировал информацию о своем возможном увольнении из «Дерби Каунти»

18:56
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался по поводу своего возможного увольнения из-за финансовых проблем команды.

«Я не собираюсь увольняться, если сделка по продаже клуба не удастся. В идеале я хотел бы совершить несколько трансферов в январе, нам это нужно. Но если этого не произойдет, ничего страшного не случится. Я верю в футболистов, которые у нас сейчас есть.

Сейчас непростая ситуация. Не помогает и постоянная задержка зарплаты. Из-за этого клуб пока не может выйти на трансферный рынок. Чем быстрее игроки получат деньги, тем быстрее мы сможем двигаться дальше», — цитирует Руни Sky Sports.

15 января 35-летний специалист завершил карьеру футболиста и подписал с клубом контракт до лета 2023 года, став полноправным главным тренером.

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