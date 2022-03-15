Де Брейне прокомментировал чемпионскую гонку за титул АПЛ «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал чемпионскую гонку за титул АПЛ с «Ливерпулем».

«Обе команды хорошо идут. Мы можем проиграть в каком-то матче, но и они могут, я за ними не слежу. Это никогда не кончится, так ведь? Ну и отлично. Мы заставляем друг друга становится лучше. Все, что мы можем делать — стараться выиграть матчи», — цитирует де Брейне сайт «Ман Сити».

В сезоне-2021/22 «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии имея 70 очков после 29-ти туров. «Ливерпуль» занимает второе место с 66 очками, имея один матч в запасе.