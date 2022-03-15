Кристиан Эриксен получил вызов в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван в сборную Дании, сообщает пресс-служба национальной команды.

30-летний футболист попал в список игроков, вызванных на товарищеские матчи с Нидерландами (26 марта) и Сербии (29 марта).

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1). Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

Датчанин подписал контракт с «Брентфордом» в конце января этого года. Полузащитник сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за новую команду.