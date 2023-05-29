Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» расстаться с Де Хеа
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал голкипера команды Давида де Хеа.
«Я бы быстро убрал Де Хеа из команды, он не для меня, он не вернет «Манчестер Юнайтед» трофеи, абсолютно точно нет. Просто нелепо, что его гладят по голове за хорошую игру. Это его работа», — сказал Кин в эфире Sky Sports.
Другой эксперт Майка Ричардс предложил вариант, при котором «МЮ» купит голкипера для конкуренции с Де Хеа, но ирландец не считает его реалистичным:
«Вы бы не стали держать его вторым номером. Он 10 лет был номером один в «Юнайтед», он не остался бы запасным».
Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт 32-летнего испанца с командой истекает летом следующего года.
В текущем сезоне голкипер провел 57 матчей во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 25 раз отстоял на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6