Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» расстаться с Де Хеа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал голкипера команды Давида де Хеа.

«Я бы быстро убрал Де Хеа из команды, он не для меня, он не вернет «Манчестер Юнайтед» трофеи, абсолютно точно нет. Просто нелепо, что его гладят по голове за хорошую игру. Это его работа», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

Другой эксперт Майка Ричардс предложил вариант, при котором «МЮ» купит голкипера для конкуренции с Де Хеа, но ирландец не считает его реалистичным:

«Вы бы не стали держать его вторым номером. Он 10 лет был номером один в «Юнайтед», он не остался бы запасным».

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт 32-летнего испанца с командой истекает летом следующего года.

В текущем сезоне голкипер провел 57 матчей во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 25 раз отстоял на ноль.