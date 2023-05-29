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Сегодня, 08:57

Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» расстаться с Де Хеа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал голкипера команды Давида де Хеа.

«Я бы быстро убрал Де Хеа из команды, он не для меня, он не вернет «Манчестер Юнайтед» трофеи, абсолютно точно нет. Просто нелепо, что его гладят по голове за хорошую игру. Это его работа», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

Другой эксперт Майка Ричардс предложил вариант, при котором «МЮ» купит голкипера для конкуренции с Де Хеа, но ирландец не считает его реалистичным:

«Вы бы не стали держать его вторым номером. Он 10 лет был номером один в «Юнайтед», он не остался бы запасным».

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт 32-летнего испанца с командой истекает летом следующего года.

В текущем сезоне голкипер провел 57 матчей во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 25 раз отстоял на ноль.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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