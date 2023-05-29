«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

«Манчестер Сити» получил рекордные призовые за победу в чемпионате Англии. По данным Daily Mail, «горожане» заработают 165,7 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что в сумму входят контракты на трансляции в Англии и за рубежом, положение в турнирной таблице, доля от прибыли и частое появление в прямом эфире британского телевидения. Общая сумма призовых за сезон для 20 клубов составила 2,6 миллиарда фунтов.

Сообщается, что в прошлом сезоне «Ман Сити» заработал 153 миллиона фунтов.

Команда Хосепа Гвардиолы в третий раз подряд и в девятый раз в истории стала чемпионом Англии. 10 июня «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером».