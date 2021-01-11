Ровно 13 лет назад Шкртел перешел из «Зенита» в «Ливерпуль». «Красные» его помнят

Сегодня, 11 января, исполнилось ровно 13 лет переходу защитника Мартина Шкртела из «Зенита» в «Ливерпуль». Словак покинул сине-бело-голубых после трех с половиной сезонов в России. С «Зенитом» он выиграл чемпионат России-2007, который стал первым чемпионским титулом для петербуржцев в российской истории.

#OnThisDay in 2008, Martin Skrtel became a Red ??



Big tackles, big goals and plenty of passion ? pic.twitter.com/rAEwHxqmSI — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2021

С «Ливерпулем» Шкртел подписал контракт на 4,5 года, «Зенит» выручил за футболиста 6,5 миллиона фунтов стерлингов.

В «Ливерпуле» защитник выступал 8 с половиной сезонов и завоевал Кубок лиги в 2012 году, а в сезоне-2010/11 отыграл все 38 матчей в АПЛ. Всего за «Ливерпуль» он провел 320 игр и забил 18 голов.

На данный момент 36-летний Шкртел выступает за чемпионов Турции «Истанбул».