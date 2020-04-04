Роуз анонимно пожертвовал английской больнице 19 тысяч фунтов

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз пожертвовал 19 тысяч фунтов стерлингов больнице Северного Мидлсекса, где лечат зараженных коронавирусом. Причем англичанин сделал это анонимно, однако СМИ удалось выяснить, что именно Роуз был отправителем денег, о чем говорится в заявлении больницы.

Роуз позднее признался, что это он отправил деньги.

— Я просто хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, — сказал игрок. — За все часы, которые вы посвящаете нам всем, за ваш риск. Вы герои.