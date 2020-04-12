Ротань сравнил сборную Украины с «Ливерпулем»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кого считает лучшими специалистами мира.

— Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко, — приводит слова Ротаня официальный сайт Украинской ассоциации футбола. — Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Хосепа Гвардьолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в «Манчестер Сити», я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне «Ливерпуль» Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды.