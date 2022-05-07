Роналду и Джорджина дали имя новорожденной дочери

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Джорджина Родригес дали имя новорожденной дочери, утверждает The Sun.

Джорджина объявила, что пара назвала свою новорожденную дочь Беллой Эсмеральдой. Ребенок родился 18 апреля.

Ранее Роналду сообщил о гибели новорожденного сына. Его подруга Джорджина Родригес была беременна двойней.

На следующий день он пропустил матч с «Ливерпулем» (0:4), но вернулся в стартовый состав на игру против «Арсенала».