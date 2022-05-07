«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью, «Кристал Пэлас» обыграл «Уотфорд»

«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:2.

В составе «Челси» дубль оформил Ромелу Лукаку. У «Вулверхэмптона» голы забили Франсишку Тринкан и Конор Коуди.

В другом матче тура «Кристал Пэлас» обыграл «Уотфорд». Единственный гол на 29-й минуте забил Вильфрид Заа. Он реализовал пенальти.

«Челси» набрал 69 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» 49 очков и 8-я позиция.

У «Кристал Пэлас» в активе 44 очка и 9-я строчка. «Уотфорд» занимает 19-е место с 22 очками.