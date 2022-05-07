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«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью, «Кристал Пэлас» обыграл «Уотфорд»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Челси» — «Вулверхэмптон» — 2:2.
Фото Reuters

«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:2.

В составе «Челси» дубль оформил Ромелу Лукаку. У «Вулверхэмптона» голы забили Франсишку Тринкан и Конор Коуди.

В другом матче тура «Кристал Пэлас» обыграл «Уотфорд». Единственный гол на 29-й минуте забил Вильфрид Заа. Он реализовал пенальти.

«Челси» набрал 69 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» 49 очков и 8-я позиция.

У «Кристал Пэлас» в активе 44 очка и 9-я строчка. «Уотфорд» занимает 19-е место с 22 очками.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Лукаку, 56 (1:0), Лукаку, 58 (2:0), Тринкан, 79 (2:1), Коади, 90+7 (2:2)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сауль, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта (Сарр, 87) Ковачич Лофтус-Чик Лукаку (Хаверц, 90+1) Пулишич Вернер
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Боли Коади Хонни Кастро Саисс (Шикинью, 71) Рубен Невеш (Тринкан, 77) Жоау Моутинью Дендонкер Педру Нету (Хван Хи Чхан, 70) Хименес
Предупреждения
Аспиликуэта 27’  -  Саисс 36’, Педру Нету 45’, Жоау Моутинью 51’
Судьи
Бэнкес (Англия)
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
Уотфорд
Голы
Заа, 29 (1:0)
Кристал Пэлас
Батленд Уорд Гэи (Митчелл, 73) Андерсен Клайн Олисе Эзе Хьюз Галлахер (Шлупп, 63) Заа (Матета, 83) Эдуар
Уотфорд
Фостер Камара Каткарт Кико Фемения Самир (Трост-Эконг, 78) Клеверли (Сема, 52) Сиссоко Кайембе Кинг Сарр Деннис (Масина, 73)
Предупреждения
Хьюз 64’, Олисе 90+4’  -  Камара 16’, Кинг 84’
Удаления
Камара 68’ (вторая ж.к)
Судьи
Скотт (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Уотфорд
ФК Челси
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
10
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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