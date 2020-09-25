Ромеро хочет продолжить карьеру в «Эвертоне»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро заинтересован в переходе в «Эвертон», сообщает The Times.

По информации источника, «ириски» еще не делали официального предложения по 33-летнему аргентинцу, однако уже обсуждали с ним и его представителями возможную сделку. Сообщается, что «Эвертон» хочет укрепить вратарскую позицию в связи с неудачной игрой Джордана Пикфорда в матче Кубка английской лиги против «Флитвуда» (5:2).

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.