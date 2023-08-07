Романо: Влашич продолжит карьеру в «Торино»

Итальянский «Торино» выкупил хорватского полузащитника Николу Влашича у английского «Вест Хэма» за 12 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны уже согласовали трансфер игрока.

В сезоне-2022/23 Влашич на правах аренды играл за «Торино». Он забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.

В 2021 году 25-летний хорват перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА за 30 миллионов евро.

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