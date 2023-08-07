Романо: Влашич продолжит карьеру в «Торино»
Итальянский «Торино» выкупил хорватского полузащитника Николу Влашича у английского «Вест Хэма» за 12 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что стороны уже согласовали трансфер игрока.
В сезоне-2022/23 Влашич на правах аренды играл за «Торино». Он забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.
В 2021 году 25-летний хорват перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА за 30 миллионов евро.
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|Арсенал
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3
|МЮ
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|0
|0-0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
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|0
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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