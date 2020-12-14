Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:0).

«Мы знали, что это будет настоящее испытание. Мне понравилась игра с технической точки зрения. Мы могли бы забить на один или два гола больше, но в целом я доволен. У нас в составе много молодых игроков, с ними приятно работать.

Джейми Варди — потрясающий игрок. Он напоминает мне Луиса Суареса в том плане, как он дает команде подъем. Он тренируется каждый день и заботится о своем теле. Он супер-профессионал», — приводит слова Роджерса BBC Sport со ссылкой на Amazon.