Роджерс отреагировал на слухи о том, что он может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отреагировал на слухи о том, что он может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».
«Если честно, я даже не думаю об этом. Уверен, что болельщики уже устали читать эти слухи. Я сфокусирован на работе в «Лестере», на развитии клуба и достижениях вместе с ним», — приводит Sky Sports слова Роджерса.
29 октября сообщалось, что Роджерс является одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случает увольнения Уле Гуннара Сульшера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12454121/ole-gunnar-solskjaer-manchester-unted-boss-ready-to-fight-for-his-job-as-speculation-around-his-future-intensifies
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