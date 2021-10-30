«Ньюкасл» может подписать Тони Крооса
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Реала» Тони Кроосом, сообщает El Nacional.
По информации источника, «сороки» готовы заплатить за 31-летнего немца 30 миллионов евро и подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Кроос принял участие в 5 матчах «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/es/deportes/binsalman-bale-florentino-perez-newcastle-madrid-kroos_663725_102.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_BurSQHOoWTGL9nmr06rN0YMwF4o0MLUeMxXz6MspWyM-1635575058-0-gqNtZGzNAnujcnBszQo9
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