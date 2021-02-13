Роджерс — о победе над «Ливерпулем»: «Мы не пошли ко дну, пропустив гол»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после победы над «Ливерпулем» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.
«Просто горжусь нашей командой. Год назад, если бы мы уступали в счете, мы бы ничего не сделали.
В первом тайме у нас были хорошие шансы, но нужно было действовать агрессивнее. Второй тайм для нас был значительно лучше, мы атаковали активнее.
Очень хорошая победа, игроки заслужили ее. Мы не пошли ко дну, пропустив гол, а сохраняли спокойствие. Футболисты блестяще проявили себя, настоящая командная работа.
Вы можете наблюдать за тем, как изменился образ мышления команды», — цитирует Роджерса BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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