Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после победы над «Ливерпулем» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Просто горжусь нашей командой. Год назад, если бы мы уступали в счете, мы бы ничего не сделали.

В первом тайме у нас были хорошие шансы, но нужно было действовать агрессивнее. Второй тайм для нас был значительно лучше, мы атаковали активнее.

Очень хорошая победа, игроки заслужили ее. Мы не пошли ко дну, пропустив гол, а сохраняли спокойствие. Футболисты блестяще проявили себя, настоящая командная работа.

Вы можете наблюдать за тем, как изменился образ мышления команды», — цитирует Роджерса BBC.