Роджерс будет зарабатывать 8 миллионов фунтов в год

Как уже сообщал «СЭ», «Лестер» продлил контракт с главным тренером Бренданом Роджерсом. Новое соглашение с 46-летним североирландским специалистом рассчитано до июня 2025 года.

«Лисы» значительно улучшили условия контракта, сообщает Daily Mail. Зарплата Роджерса выросла с 5 до 8 миллионов фунтов стерлингов год.

Теперь он зарабатывает больше, чем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп; годовой оклад немца — 7,5 миллиона фунтов. Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардьола из «Манчестер Сити». Испанец зарабатывает 20 миллионов фунтов в год.

В текущем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков после 15 туров. 46-летний специалист возглавляет «лис» с февраля 2019-го.

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