Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о легенде «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне. Ранее итальянский специалист работал в «Манчестер Сити».

— Ферги-тайм? Если «МЮ» проигрывал дома, арбитр добавлял пять минут, если выигрывал, то максимум две минуты, — приводит слова Манчини Il Sole 24 Ore. — За годы, когжа я тренировал «Манчестер Сити», мы изменили историю футбола в Манчестере. Выиграли дерби на «Олд Траффорд» со счетом 6:1. Такого никогда не было и больше никогда не будет. При этом Фергюсон был отличным тренером.