Ривалдо: «Перейди я в свое время в «МЮ», мог бы забивать как Фирмину в «Ливерпуле»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поздравил форварда «Ливерпуля» Роберту Фирмину с 50 голами в английской премьер-лиге. Фирмину стал первым бразильцем, добившимся этого достижения, однако обладатель «Золотого мяча"-1999 считает, что также мог бы сделать это, если бы перешел в «Манчестер Юнайтед».

— Фирмину первым из бразильцев забил 50 голов в премьер-лиге, и я должен поздравить его с этим достижением, — цитирует Goal Ривалдо. — Он игрок с индивидуальностью, с особым вкусом на голы, очень умно действующий у чужих воротах.

Он не был в стартовой обойме на последнем чемпионате мира, но у него будет хороший шанс сыграть ключевую роль на ЧМ-2022. Теперь он топ-форвард.

Возможно, перейди я в «Манчестер Юнайтед», когда у меня была такая возможность, я бы достиг чего-то похожего. Конечно, все бы зависело от времени проведенного там. Но я бы точно изменил свой стиль из ассистента в регулярного бомбардира.

За 5 сезонов в «Барселоне» я забил 130 голов. Почему бы я не смог забить 50 или около того в Англии? Думаю, за 4-5 сезонов это было бы возможно.