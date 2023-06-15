Ришарлисон: «Любой игрок мечтает выступать за «Реал», но у меня есть контракт с «Тоттенхэмом»

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал интерес со стороны «Реала».

«Конечно, «Реал» — самый большой клуб в мире. Каждый игрок хочет носить его футболку. Но у меня есть контракт, и я должен доказать, почему «Тоттенхэм» купил меня за большую цену. Однако любой игрок мечтает играть за «Реал», — приводит слова Ришарлисона журналист Фабрицио Романо.

?В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 55 миллионов евро.