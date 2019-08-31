Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал нынешнего игрока обороны «манкунианцев» Виктора Линделефа.

— Оба центральных защитника перекладывают ответственность друг на друга, — приводит Daily Mail слова Фердинанда. — Я не представляю, чтобы так повели себя Сол Кэмпбэлл или Мартин Киоун. Наоборот, они взяли бы ответственность на себя. Линделеф — это катастрофа для «МЮ». Гол Вестергора — личная ответственность шведа, который недостаточно плотно играл с соперником.

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии (1:1). На данный момент «манкунианцы» с 5 очками занимают 7-е место в таблице.