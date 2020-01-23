Рио Фердинанд: «Кто покупает всех этих игроков в «МЮ»?»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения бывшей команды от «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии (0:2) раскритиковал работу клуба на трансферном рынке.

— Я футбольный фанат, — цитирует BBC Фердинанда. — Мне нравится этот клуб, и я хочу, чтобы он был успешным. Не просто в одной области. Все их нужно объединить, но для этого нужно, чтобы пришел кто-то с правильным видением.

Смотришь на некоторых игроков, которые пришли и думаешь: являются ли они игроками уровня «Манчестер Юнайтед» на самом деле? Кто покупает этих игроков? Тренер, который хотел их сейчас, или клуб?

600 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на эту команду, а лучшими игроками в этом сезоне являются доморощенные таланты. Это говорит о многом. Это говорит о том, как плохо работает скаутская служба. Посмотрите на «Ливерпуль», они покупают лучших игроков, подходящих для их системы. Это не краткосрочное решение. Абсолютная противоположность «МЮ».