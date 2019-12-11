Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказался от перехода в «Барселону», сообщает FourFourTwo. Он не собирается покидать клуб, а чемпионат Испании не входит в его планы.

В 21 матче текущего сезона 22-летний форвард забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Маркус является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

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