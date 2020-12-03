Рэшфорд может пропустить матч с «Вест Хэмом» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд может пропустить матч 11-го тура АПЛ против «Вест Хэма» из-за травмы.

— У Маркуса проблемы с плечом, — приводит Daily Star слова Сульшера. — Надеюсь, он успеет восстановиться к игре против «Вест Хэма», но мы не уверены в этом.

Рэшфорд был заменен на 74-й минуте матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:3). На счету 23-летнего англичанина 9 голов и 5 результативных передач в 16 матчах сезона-2020/21.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 5 декабря.