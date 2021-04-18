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«Реал» заинтересован в подписании Стерлинга

10:21
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Рахим Стерлинг. Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в «Реале», утверждает Daily Star.

26-летний футболист доволен пребыванием в Манчестере и рассчитывает возобновить переговоры о продлении соглашения после чемпионата Европы.

Однако не исключено, что «Ман Сити» согласится продать игрока за сумму около 92 миллионов евро.

Контракт Стерлинга с англичанами истекает в июне 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

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