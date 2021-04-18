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Агуэро не может договориться с новым клубом из-за высокой зарплаты

10:48
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ведет переговоры с несколькими клубами, которые готовы предложить аргентинцу контракт. Однако всех отпугивают высокие требования футболиста по зарплате, сообщает Todo Fichajes.

На 32-летнего аргентинца претендуют «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ».

Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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