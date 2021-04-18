Вернер прокомментировал победу «Челси» в полуфинале Кубка Англии
Форвард «Челси» Тимо Вернер высказался о победе своей команды над «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
«Играли две лучшие команды Англии. Это была игра 50 на 50. Мы выиграли, так как забили гол и провели контратаки. Мы хорошо защищались, выиграла лучшая команда. Это отличный сезон, если нам удастся выиграть трофей. Но сезон еще не закончился. Мы продолжаем идти вперед», — цитирует Вернера ВВС.
В финале «Челси» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».
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