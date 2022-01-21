Рюдигер хочет получить более 46 миллионов фунтов по новому контракту с «Челси»

Защитник «Челси» Рюдигер хочет получить более 46 миллионов фунтов по новому контракту

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер хочет получить более 46 миллионов фунтов по новому контракту с лондонским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, изначально лондонский клуб предлагал 28-летнему немцу 135 тысяч фунтов в неделю. Предложение «Челси» расстроило защитника, так как при таких условиях он остался бы за пределами топ-10 игроков клуба по зарплате.

Отмечается, что в подписании контракта с Рюдигером заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария». Клубы хотят подписать его летом в качестве свободного агента. Сам защитник хотел бы перейти в «Реал», но мадридский клуб в нем не заинтересован.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Челси».