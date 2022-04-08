Рангник: «Роналду снова в строю, Шоу пропустит 2-3 недели»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о состоянии игроков перед матчем 32-го тура АПЛ против «Эвертона».

«Роналду снова в строю, Шоу все еще травмирован. Нам пришлось заменить его в перерыве матча с «Лестером», у него проблемы с ногой, на которой ему делали операцию в 2015 году. Он будет отсутствовать в течение следующих двух или трех недель.

Кавани травмирован, как и Варан. Рафа пропустит завтрашнюю игру, и, боюсь, то же самое можно сказать и о Мактоминее. Так что этих четырех игроков будет не хватать", — приводит слова Рангника официальный сайт «МЮ».

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 апреля в Ливерпуле и начнется в 14.30 мск.