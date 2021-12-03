Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рангник: «Возможно, попытаюсь найти нескольких специалистов для работы в «МЮ»

12:31
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал уход Майкла Кэррика из клуба.

«Я встретился с Майклом два дня назад и провел с ним долгий частный разговор, чтобы попытаться убедить его остаться. В конце концов, мне пришлось принять его решение, и я его понимаю. Я более чем счастлив работать с нынешним персоналом, потому что мне нужен их опыт в нынешней команде. Я, возможно, попытаюсь найти нескольких специалистов. Многие из моих давних коллег имеют контракты с большими клубами, поэтому сейчас недоступны», — приводит слова Рангника BBC Sport.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%
1
2