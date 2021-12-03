Рангник: «Возможно, попытаюсь найти нескольких специалистов для работы в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал уход Майкла Кэррика из клуба.
«Я встретился с Майклом два дня назад и провел с ним долгий частный разговор, чтобы попытаться убедить его остаться. В конце концов, мне пришлось принять его решение, и я его понимаю. Я более чем счастлив работать с нынешним персоналом, потому что мне нужен их опыт в нынешней команде. Я, возможно, попытаюсь найти нескольких специалистов. Многие из моих давних коллег имеют контракты с большими клубами, поэтому сейчас недоступны», — приводит слова Рангника BBC Sport.
О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
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