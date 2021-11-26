Рангник не исключает варианта, при котором продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». С ним будет подписан контракт до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Также клуб подтвердил, что 63-летний немец получит работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет. Однако Рангник не исключает варианта, при котором может продолжить тренировать «МЮ».
На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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