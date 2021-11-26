Фергюсон не участвовал в выборе Рангника на пост главного тренера
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mirror.
Стороны уже согласовали все условия сделки. При этом привлечение на должность временного главного тренера Ральфа Рангника не было согласовано с Алексом Фергюсоном.
63-летний немец должен стать и. о. главного тренера до конца сезона. Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет. Основным инициатором приглашения Рангника стал исполнительный вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.
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