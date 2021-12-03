Рангник: «Люди в «МЮ» очень четко заявили, что мы говорим о шести месяцах работы в клубе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, может ли он остаться в команде после окончания сезона.

«Люди, с которыми я разговаривал, очень четко заявили, что мы говорим о шести месяцах. Мы никогда не обсуждали то, что будет летом. Если они потом будут говорить со мной об этом, тогда посмотрим. Если все пойдет хорошо, я мог бы дать ту же рекомендацию «Лейпцигу», что было бы хорошо проработать один год. Но все это гипотетически. Для меня главное — выиграть следующие игры», — приводит слова Рангника BBC Sport.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».