Рангник: «Люди в «МЮ» очень четко заявили, что мы говорим о шести месяцах работы в клубе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, может ли он остаться в команде после окончания сезона.
«Люди, с которыми я разговаривал, очень четко заявили, что мы говорим о шести месяцах. Мы никогда не обсуждали то, что будет летом. Если они потом будут говорить со мной об этом, тогда посмотрим. Если все пойдет хорошо, я мог бы дать ту же рекомендацию «Лейпцигу», что было бы хорошо проработать один год. Но все это гипотетически. Для меня главное — выиграть следующие игры», — приводит слова Рангника BBC Sport.
О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
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