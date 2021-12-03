Немецкий специалист Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Вы не можете отказаться, когда такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», обращается с таким предложением. Конечно, я смотрел последние игры, в том числе против «Уотфорда» и «Челси» по телевизору, когда не знал, что со мной свяжутся. Плюс смотрел матчи против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Я хорошо знаю, что происходит в премьер-лиге. Очевидно, что у команды есть талант и опыт. Моя задача — привнести в команду больше сбалансированности. Вчера нам нужно было три гола, чтобы выиграть у «Арсенала». В среднем за игру команда пропускает почти два гола, и это слишком много», – приводит слова Рангника BBC Sport.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».