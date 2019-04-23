Рахим Стерлинг: "Предлагаю снимать с клуба девять очков за проявление расизма на трибунах"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг предложил вариант борьбы с расизмом в современном футболе.

В марте футболисты сборной Англии подверглись расистским оскорблениям в игре квалификации чемпионата Европы-2020 против Черногории​ (1:5). 19 апреля футболисты английских чемпионатов приняли участие в бойкоте социальных сетей в знак протеста против расистских оскорблений.

– Уход с поля – это не очень хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого, – приводит слова Стерлинга One Football​. – Наказания должны быть суровее, чем денежные штрафы, которые не влияют на богатые клубы и ассоциации. Поэтому я предлагаю ввести правило, по которому с команды снимались девять очков в случае проявление расизма болельщиками.

Звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда перестала бороться за чемпионство? Также клубы нужно наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма.