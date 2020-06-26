«Пусть начнется вечеринка». Джеррард поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поздравил команду с победой в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных» в таблице.

«Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в премьер-лиге. Невероятное достижение для фантастической команды лучших игроков. Во главе с менеджером мирового класса. И, наконец, самое главное — фанаты, которые ждали 30 лет. Пусть начнется вечеринка», — написал Джеррард в Instagram.