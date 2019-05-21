Пулишич представлен в качестве игрока "Челси". Фото

"Челси" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Кристиана Пулишича, сделанную на домашнем стадионе "синих". На этом снимке 20-летний американец держит в руках клубную футболку.

Напомним, "Челси" приобрел Пулишича у "Боруссии" в январе 2019 года, заплатив за него 64 миллиона евро. Хавбек остался в Дортмунде до конца сезона и выступал за "шмелей" на правах аренды.

В минувшем сезоне Пулишич провел 30 матчей за "Боруссию", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. "Шмели" заняли второе место в чемпионате Германии.

Все о чемпионате Англии - здесь