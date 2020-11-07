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Пулишич не сможет сыграть с «Шеффилдом»

10:25
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий Кристиан Пулишич не сможет помочь команде в матче 8-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

— Кристиан еще не готов играть, у него все еще есть проблемы из-за повреждения подколенного сухожилия, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — В середине недели он немного потренировался, но вновь начал испытывать дискомфорт. Мы решили поберечь его.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел за «Челси» 5 матчей и забил 1 гол.

Матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 20.30 (мск).

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