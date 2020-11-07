Пулишич не сможет сыграть с «Шеффилдом»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий Кристиан Пулишич не сможет помочь команде в матче 8-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».
— Кристиан еще не готов играть, у него все еще есть проблемы из-за повреждения подколенного сухожилия, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — В середине недели он немного потренировался, но вновь начал испытывать дискомфорт. Мы решили поберечь его.
В сезоне-2020/21 Пулишич провел за «Челси» 5 матчей и забил 1 гол.
Матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 20.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.