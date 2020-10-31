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Пулишич избежал серьезной травмы

31 октября 2020, 23:00
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Травма, из-за которой нападающий «Челси» Кристиан Пулишич не смог сыграть против «Бернли» в матче 7-го тура АПЛ (3:0), не носит серьезного характера.

Во время разминки перед игрой у футболиста возникли некоторые проблемы, в результате чего 22-летний американец пропустил уже 10-й матч своего клуба в сезоне.

«Он что-то почувствовал в задней поверхности бедра. Мы поберегли его посреди недели, но давайте теперь посмотрим, что мы узнаем в ближайшие 24 часа. Речь о незначительной травме, там ничего серьезного», — цитирует главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Evening Standard.

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