Пулишич избежал серьезной травмы

Травма, из-за которой нападающий «Челси» Кристиан Пулишич не смог сыграть против «Бернли» в матче 7-го тура АПЛ (3:0), не носит серьезного характера.

Во время разминки перед игрой у футболиста возникли некоторые проблемы, в результате чего 22-летний американец пропустил уже 10-й матч своего клуба в сезоне.

«Он что-то почувствовал в задней поверхности бедра. Мы поберегли его посреди недели, но давайте теперь посмотрим, что мы узнаем в ближайшие 24 часа. Речь о незначительной травме, там ничего серьезного», — цитирует главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Evening Standard.