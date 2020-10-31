Пулишич избежал серьезной травмы
Травма, из-за которой нападающий «Челси» Кристиан Пулишич не смог сыграть против «Бернли» в матче 7-го тура АПЛ (3:0), не носит серьезного характера.
Во время разминки перед игрой у футболиста возникли некоторые проблемы, в результате чего 22-летний американец пропустил уже 10-й матч своего клуба в сезоне.
«Он что-то почувствовал в задней поверхности бедра. Мы поберегли его посреди недели, но давайте теперь посмотрим, что мы узнаем в ближайшие 24 часа. Речь о незначительной травме, там ничего серьезного», — цитирует главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Evening Standard.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.