«ПСЖ» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Ливерпуля»

«ПСЖ» и «Ювентус» планируют приобрести полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Goal.com. По информации издания, оба клуба хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента.

Также в услугах хавбека заинтересован ряд клубов из чемпионата Германии, где игрок выступал в составе «Лейпцига» до перехода в «Ливерпуль».

Действующее соглашение Кейта с английским клубом рассчитано до лета 2023 года. Руководство клуба планирует продлить контракт с игроком, но сам футболист недоволен количеством игрового времени и хотел бы покинуть клуб свободным агентом. Стоимость игрока по данным портала Transfermakt равна 20 миллионам евро.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за «Ливерпуль» в одном матче, в котором вышел на замену. Суммарное игровое время игрока в этом сезоне составляет пять минут.